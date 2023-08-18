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Gündem "En tembel vatandaş" yarışması başladı
Gündem

"En tembel vatandaş" yarışması başladı

Yeniakit Publisher
2023-08-18 15:21:00 -
"En tembel vatandaş" yarışması başladı

Bugün rekor katılımla başlayan yarışmada 21 katılımcı, 1000 avro ödül ve "en tembel vatandaş" unvanı almak için yarışacak.

PODGORİCA

Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, ülkenin mizahi geleneklerinden biri olan ve bu yıl 12'ncisi düzenlenen "uzun yatma" yarışmasında "en tembel vatandaş" seçilecek.

Bugün rekor katılımla başlayan yarışmada 21 katılımcı, 1000 avro ödül ve "en tembel vatandaş" unvanı almak için yarışacak.

Yarışma organizatörü Mico Blagojevic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadağ insanının "tembel" olduğuna dair yayılan efsaneler nedeniyle 12 yıl önce böyle bir yarışma organize etme karar verdiklerini söyledi.
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"Böylece bütün dünya bizi tanıdı" diyen Blagojevic, yarışmacılar arasında 2021'de elde ettiği 117 saatlik yatma rekorunu elinde bulunduran Dubravka Aleksic'in de bulunduğunu aktardı.

Blagojevic, bir diğer rekortmen Milka Doderovic'in de 52 saat hiç kalkmadan yarışmayı kazandığını ve onun da katılımcılar arasında bulunduğunu söyledi.

Ülkenin "en tembeli" olmak için yarışanlardan bazıları ise ödül için başvurduklarını belirtti.

- "Uzun yatma" yarışında ayağa kalkmak kural ihlali sayılıyor

Yarışmanın kurallarına göre, yatarak yarışan katılımcıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına müsaade edilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.

Yarışmacılara, 8 saatte bir kişisel ihtiyaçlarını karşılamaya izin veriliyor.

 

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