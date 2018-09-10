En tehlikeli bulaşıcı hastalık: Kızamık

Kızamık olan bir hasta, odayı terk etse bile, virüs havada asılı kalıyor ve odaya girenlere kızamık bulaşabiliyor.



Hastalık dönemini çok ağır geçiren bir yaşından küçük çocukların, sağlık ocaklarına başvurup hemen aşı yaptırılmaları gerek.

Bu dönem aşı yaptıran bir yaşından küçük çocukların ise 12–15 ay ve 4–6 yaş arası tekrar aşı yaptırmaları icabediyor.



Kızamık aşısının 2. dozunu yaptırmamış altı yaşından küçük olan çocukların normal aşı zamanını beklemeden en yakın sağlık ocağına başvurarak aşılanmasının önemi büyük. Ve iki kızamık aşısı uygulaması arasında da en az 4 hafta süre olması gerekmekte...

Kızamıklı hasta ile aynı evi paylaşan çocuk ya da yetişkinlerin, öncelikle temastan sonraki 72 saat içinde aşı yaptırmaları şart!

Kızamıklı olan hastanın ayrı bir odada bakılması lazım.



Odanın güneş alması ve havalandırılması, odaya giriş çıkışların kısıtlanması ve hastanın bakımını üstlenen kişinin de sürekli maske takması gerekir.

Hastalık sürecinde beslenmenin de çok önemli. Hastaların havuç, portakal, yumurta gibi A vitamininden zengin gıdalarla beslenmesi icabeder.

Sağlıklı beslenme ile kızamığa bağlı riskler azalmaktadır çünki...