En son deprem nerede oldu? Son depremler Kandilli Rasathanesi AFAD

Son deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü son depremin nerede olduğunu anlık olarak açıklamakta. Türkiye son zamanlarda ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen deprem haberlerini sıklıkla duymakta. Kandilli Rasathanesi son depremler vatandaşlar tarafından yakından takip edilmekte. İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son deprem haberi.

Kandilli Rasathanesi en son deprem verilerine göre, bugün saat 11:08’de Gökova Körfezi’nde 1.4 büyüklüğünde, saat 11:03’de Candarlı Körfezi’nde 2.8, Marmara Denizi’nde ise saat 10:10’da 1.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler.