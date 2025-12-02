  • İSTANBUL
En mutlu günleri kâbusla bitti! 500 bin liralık yabancı gelin altınlarla kaçtı, baba kendini astı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
En mutlu günleri kâbusla bitti! 500 bin liralık yabancı gelin altınlarla kaçtı, baba kendini astı

Çanakkale Biga’da psikolojik sorunları olan oğlunu evlendirmek için aracılara 500 bin TL ödeyerek Cezayir’den gelin getirten babanın sonu felaket oldu.

Çanakkale Biga’da Ramazan Gümüşsoy, psikolojik sorunları olan oğlunu evlendirmek için aracılara 500 bin TL ödeyerek Cezayir’den gelin getirtti. Cezayirli Hadil Ayad, nikâhtan kısa süre sonra düğün altınlarını alıp kaçınca aile dolandırıldığını anladı. Büyük borç ve yaşadığı utanç nedeniyle bunalıma giren baba Gümüşsoy, evde kendini asarak yaşamına son verdi. Savcılık, kaçan gelin hakkında dolandırıcılık soruşturması başlattı.

Kemal yilmaz

Cok yazik bu kacinci hic kimse bunlardan ders almiyormu
