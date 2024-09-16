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Ekonomi ‘En kötüsü daha gelmedi’ öyle mi! Algı makinesi Özgür bu veriler sana gelsin
Ekonomi

‘En kötüsü daha gelmedi’ öyle mi! Algı makinesi Özgür bu veriler sana gelsin

Yeniakit Publisher
2024-09-16 11:54:00 - 2024-09-16 11:59:02
‘En kötüsü daha gelmedi’ öyle mi! Algı makinesi Özgür bu veriler sana gelsin

"Sonbahardan kışa geçerken zincirleme batış ve işten çıkarmalar göreceğiz" şeklindeki sözleriyle spekülasyona kalkışan Özgür Demirtaş isimli sosyal medya fenomenini rezil edecek yeni veriler geldi. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısında yüzde 3,4 artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 369 bin 599 kişi iken, 2024 yılı Temmuz ayında 15 milyon 889 bin 385 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Temmuz ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe aynı kaldı, inşaat sektöründe yüzde 8,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,3 arttı.

Ücretli çalışan sayısı arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Temmuz ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,9 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,0 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 arttı.

Demirtaş yine kızardı

Sosyal medya fenomeni, sözde ekonomist Özgür Demirtaş, "Banka takipleri artıyor. Zombi şirketler zorda. En kötüsünü henüz görmedik. Sonbahardan kışa geçerken zincirleme batış ve işten çıkarmalar göreceğiz. Tüm bunların sabesi Nas ekonomi politikası." diyerek felaket tellallığı yapmıştı. Her seferinde daha büyük rezil olan Demirtaş'ın halen takipçi bulabilmesi ise pes dedirtiyor.

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