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Kadın - Aile En kolay şerbetli tatlı lokma tarifi
Kadın - Aile

En kolay şerbetli tatlı lokma tarifi

Osmanlı mutfağından günümüze kadar değişmeyen lezzetiyle gelen lokma tatlısının tarifi

Yeniakit Publisher
2021-12-10 10:50:00 - 2021-12-10 10:56:04
En kolay şerbetli tatlı lokma tarifi

Şerbetli tatlı lokmayı bu tarifle daha kolay yapabileceksiniz.

Şerbetli tatlı lokma tarifi

Malzemeler

Hamuru için :

  • 1, 5 su bardağı tepeleme un (bardak ölçüsü 200 ml)
  • 1 su bardağı + 1 yemek kaşığı ılık su
  • 2 tatlı kaşığı şeker
  • 1 fiske tuz (çay kaşığının ucuyla)
  • 1 tatlı kaşığı instant kuru maya veya yarım küçük yaş maya

Kızartmak için :

  • Sıvı yağ

Şerbeti için :

  • 2, 5 su bardağı şeker
  • 2 su bardağı su
  • 8-10 damla limon suyu

Yapılışı

İlk olarak şerbetimiz için şeker ve suyu bir tencereye koyup ocağa alalım. Kaynamaya başlayınca 14 dakika kadar kısık ateşte kaynatalım, inmeye yakın limon suyunu ilave edip ocaktan alalım. (şerbetimizin mutlaka soğuk olması gerekiyor). Hamur yoğurma kabımıza unumuzu koyalım, ortasını açıp ılık su, maya ve şekeri koyup kaşıkla karıştıralım. Tuzu da ilave ederek yumuşak, kek hamurundan biraz katı kıvamda yapıp, üzerini kapatarak 45 dakika kadar mayalandıralım. Derin bir tencereyi ocağa alıp, bolca sıvı yağ koyup kızdıralım. Ocağın altını kapatıp, elimizi hamura koyup, yumruk yaparak sıkarken yağa batırılmış çay kaşığıyla üstten çıkan hamuru alıp, kızgın yağa atalım. Tenceremizin altı bir sıra dolana kadar (her defasında kaşığı yağa batıralım ki hamur yapışmasın) tekrar ocağı açıp, lokmaları ara ara kevgir ile karıştırıp, altın sarısı olunca alarak soğuk şerbetin içine koyalım 1 dakika kadar bekletip, şerbetten çıkartalım. ( fazla bekletirsek lokmalar yumuşak olacaktır). Bütün lokmalar bitene kadar aynı işlemi devam edelim, lokmalarımız çıtır çıtır nefis oldu servise hazır.

 

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