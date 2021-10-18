En kolay fındıklı tatlı tarifi

Fındık ve irmiğin buluştuğu bu tarife bayılacaksınız. Şimdiden afiyet olsun

Malzemeler

1 çay bardağı irmik

3 çorba kaşığı tereyağı

1 çay bardağı öğütülmüş fındık

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta

2,5 su bardağı un

1 çay bardağı pudra şekeri

1 kabartma tozu ve vanilya

2 su bardağı şeker (Şerbeti için)

2,5 su bardağı su (Şerbeti için)

Yapılışı

Tereyağı, sıvı yağ, pudra şekeri, fındık ve yumurtayı birbiri ile karıştırın. Un, irmik, kabartma tozu ve vanilini ekleyip yumuşak bir hamur elde edelim. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. 180 derece fırında pişirin. Şerbeti için şeker ile suyu 15 dakika kaynatalım ve ocaktan alalım. Fırından çıkardığınız tatlının sıcaklığı geçince sıcak şerbeti dökelim. Tatlınız hazır.