Soğuk algınlığı, grip ve sinüzit gibi solunum yolu enfeksiyonları, balgam üretiminin artması ve öksürük sık görülen nedenlerdendir. Doğru beslenme balgam üretimini dengeler. Bol bol su, adaçayı ve ıhlamur gibi bitkisel çaylar içmek göğsümüzdeki balgam birikimini yumuşatacaktır.

Elinizin altından bulunduracağınız limon ve balla yapacağınız karışımlar hem balgamdan kurtulmanızı hem de kendinizi daha zinde hissetmenizi sağlayabilir.

En keskin balgam söktürücü bitkisel tarif

Limon ve bal

Limon ve bal karışımı, solunum yolu iltihabında etkilidir. Bal ve limon, antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahip doğal ürünlerdir. Limon, bağışıklık sistemini destekleyen C vitamini açısından zengindir. Karışımı hazırlamak için:

1 çorba kaşığı saf bal

2 yemek kaşığı limon suyu

Hazırlanışı

Malzemeleri bir kaseye koyun ve iyice karıştırın. Bunu düzenli olarak günde 3 kez içmek enfeksiyonla tamamen savaşacak ve enfeksiyonu tedavi edecektir.