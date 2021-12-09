  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile En keskin balgam söktürücü
Kadın - Aile

En keskin balgam söktürücü

En keskin balgam söktürücü doğal öneri, bitkisel tarif nedir? İşte en kesin balgam söktürücü doğal tarif...

Yeniakit Publisher
2021-12-09 01:09:00 - 2021-12-09 01:16:31
En keskin balgam söktürücü

Soğuk algınlığı, grip ve sinüzit gibi solunum yolu enfeksiyonları, balgam üretiminin artması ve öksürük sık görülen nedenlerdendir. Doğru beslenme balgam üretimini dengeler. Bol bol su, adaçayı ve ıhlamur gibi bitkisel çaylar içmek göğsümüzdeki balgam birikimini yumuşatacaktır.

Elinizin altından bulunduracağınız limon ve balla yapacağınız karışımlar hem balgamdan kurtulmanızı hem de kendinizi daha zinde hissetmenizi sağlayabilir.

En keskin balgam söktürücü bitkisel tarif

Limon ve bal

Limon ve bal karışımı, solunum yolu iltihabında etkilidir. Bal ve limon, antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahip doğal ürünlerdir. Limon, bağışıklık sistemini destekleyen C vitamini açısından zengindir. Karışımı hazırlamak için:

  • 1 çorba kaşığı saf bal
  • 2 yemek kaşığı limon suyu

Hazırlanışı

Malzemeleri bir kaseye koyun ve iyice karıştırın. Bunu düzenli olarak günde 3 kez içmek enfeksiyonla tamamen savaşacak ve enfeksiyonu tedavi edecektir.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın tahminleri tutan Haluk Özdil üstüne basa basa söyledi: Uyarıyorum altını...
Ekonomi

Altın tahminleri tutan Haluk Özdil üstüne basa basa söyledi: Uyarıyorum altını...

Gram altınla ilgili tahminleri bir bir tutan ekonomist Haluk Özdil'den yeni açıklamalar geldi.
Tanju Özcan'dan bir ileri bir geri
Siyaset

Tanju Özcan'dan bir ileri bir geri

Skandal açıklamalarla gündeme gelen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sarf ettiği sözler sonrası yine yanlış anlaşıldığını ifade eder..
Türkiye ile BAE'nin adımı sonrası komşu şok olacak
Gündem

Türkiye ile BAE'nin adımı sonrası komşu şok olacak

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkiler güçlenecek. Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Mehmet Acet, Atina yönetiminin zo..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay