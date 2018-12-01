En iyisi sebze ve meyvedeki şekerle yetinmek..

Şeker her haliyle sağlığı tehlikeye atıyor. Yani eğer tatlıysa sorun var demektir. Şekerler kandaki şeker seviyesini alt üst eder.

Bütün şekerler kan şekeri dengesini alt üst eder. Meyve şekerleri rafine olanlar kadar kötü değildir, ancak yine de olumsuz etkileri vardır. Bunlar iniş ve çıkışlar yaparak enerji seviyemizi alt üst ederler. Konsantre şeker kan damarları duvarlarımızı da aşındırır ve daha büyük problemler için zemin hazırlar.

Her tür şeker vücudumuzdan mineral çalar. Mineraller şekeri metabolize etmek için gereklidir; ancak tek işleri bu değildir. Mineraller vücut tarafından pek çok fonksiyon için kullanılır. Bu fonksiyonların arasında sinir sinyallerini iletme, kemik oluşumu ve oksijen nakli de bulunmaktadır. Yediğimiz tatlılar minerallerin bu rollerini aksatmalarına sebep olabiliyor.

Suni tatlandırıcılar

Aspartam gibi suni tatlandırıcılar yaygın olarak diyet içeceklerde ve pek çok işlenmiş gıdada kullanılır. Marketlerde de sıfır kalori olduğu vurgulanır. Bu ürünler tehlikelidir. Pek çoğu kanserojen olduğu bilinen içeriklere sahiptir, dahası metabolizmayı alt üst ederler ve istenmeyen semptomlara yol açabilirler.

Meyve ve tatlı sebzeler, doğal tatlı gıdalarıdır. Bunlar şekerin etkilerini dengeleyen sağlıklı besinler sağlar. Tam olmamakla beraber bu gıdalar tatlı arzusunu tatmin ederler. Asıl önemlisi şeker zararının da azaltılmasına yardımcı olmuş olurlar.

Meyve

Meyveler harika tatlandırıcılardır. Böylece ihtiyaç duyduğunuz tatlıyı en doğal yollardan alın. Genel olarak minerallerce düşük olmalarına mukabil, olgun meyveler lif ve çok çeşitli vitaminler ile sağlığı güçlendiren diğer besinleri sağlarlar.

Tatlı sebzeler

Havuç, pancar ve kırmızıbiber gibi tatlı sebzeler de tatlanmanın iyi bir yoludur. Bunlar pek çok meyveden çok daha fazla mineral içerirler, sularına hafif bir tat verirler ve yemeklere özel tat ve kokularıyla lezzet katarlar.

Kuru meyve

Kuru meyveler de gerçekten aynı görevi görür. Hurma bir miktar suyla karıştırılarak lezzetli ve tatlı bir şurup yapmak için ideal bir meyvedir. Herhangi bir kuru meyve, mesela incir, kayısı ve kuru üzümle de aynısı yapılabilir.

Bal

Besleme arı balı değil organik bal, rafine şekere karşı en iyi alternatiftir ve müslilere, sandviçlere lezzet verir, çay veya kahveyi tatlandırır. Şekerden daha doğaldır ancak bazen kan şekeri dengesinin bozulmasında şekerle aynı etkilere sahip olabilir.

Havuç, pancar hatta kırmızı biber bile ihtiyacımız olan şeker için yeter. Kuru meyveler; kayısı, üzüm ve incir de öyle..