En iyisi olacak! Görüntüleri ilk kez yayınlandı

Roctec, YouTube'da Sukhoi şirketi tarafından geliştirilen yeni savaş uçağının görüntülerini yayınladı. Videoda uçağın ana hatları ve tek motorlu yapısı ilk kez görüldü.

Video ayrıca Rostec'in Sukhoi şirketinin tek motorlu savaş uçağı üzerinde çalıştığı ilk kez resmi olarak teyit edilmiş oldu. Görüntülerde ayrıca uçağın gösterge paneli ve kontrol mekanizmaları görülebiliyor.



Savunma sanayiinden bir kaynak mayıs ayında Sputnik'e yaptığı açıklamada Rostec'in Rusya'da bir ilk olarak tek motorlu beşinci nesil çok amaçlı hafif savaş uçağı geliştirdiğini söylemişti. Kaynak uçağın azami hızının iki Mach'tan fazla olacağını belirtmişti.