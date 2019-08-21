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En iyiler Bursa’da yarıştı

Atletizm Süper Ligi final yarışları Bursa’da başladı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:17
En iyiler Bursa’da yarıştı

Atletizm Süper Ligi final yarışları Bursa’da başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da izlediği ilk gün yarışlarında sporcular madalya için kıyasıya mücadele etti.


Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen ’Turkcell Atletizm Süper Ligi Final Yarışları’, Atıcılar Olimpik Atletizm Sahası’nda başladı. Kadınlar ve erkeklerde en iyi 8 takımın yer aldığı finallerde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Atletizm Kadın Takım da pistteki yerini aldı.


Yarışları Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile birlikte izleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, atletizmseverleri Bursa’da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Spora olan desteklerini sürdüreceklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Atletizm Süper Ligi final ayağının Bursa’da yapılıyor olması bizim için mutluluk verici. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüzde 21 farklı branşımız var. Bunlardan biri de atletizm. İnsanları sporla buluşturmak ve onlara spor yaptırmak bize büyük keyif veriyor. Bursa olarak spora ve sporcuya olan desteklerimizi devam ettireceğiz. Böylesine güzel bir havada ve güzel bir organizasyonda, atletizm severleri Bursa’da ağırlamak bizim için büyük bir onurdur. Katılan herkese teşekkür ediyorum ve sporculara başarılar diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:17
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