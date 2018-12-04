En iyi zayıflatanların başında kiraz geliyor

Tesbit edilen ilk 10 besinin başında kiraz geliyor. Kiraz yumuşak bir müshil etkisi yapıyor ve kilo kaybına sebep oluyor.

Ama kiraz da senede bir o da bilemediniz 1-2 ay için market raflarına geliyor. Şu sıralarda kirazlar çiçek açtı birçok yerde. Erken olanlar bir hayli yüksek fiyatlarla satılmakta. Bollaşması için Mayıs sonunu beklemek gerekecek. Mayıs ortalarından Haziran ortalarına kadar, Marmara bölgesinin dolumsuz napolyon kirazlarını yiyebilirsiniz. O günlerde tam anlamıyla “dalbastı” olacak. Gazetenin en iyi zayıflatan yiyecekler sıralamasında kirazdan başka ilk 10’a girenler ve vücutta yaptıkları etkiler şöyle:

Esmer pirinç: B Vitamini deposu olması sayesinde proteinleri, yağları parçalıyor, hazmı kolaylaştırıyor.

Greyfurt: Metabolizmayı hızlandırıyor, vücut direncini artırıyor.

Kara üzüm: Dolaşım sistemini temizliyor. İçerdiği lif, vitamin ve mineraller sayesine kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor.

Salatalık: Lif zengini olması sayesinde tokluk hissi veriyor. Ayrıca sağlıklı bir su deposu.

Nar: Hormonları dengeliyor. Bu sayede kiloyu kontrol etmek daha kolaylaşıyor. Ayrıca güçlü bir antioksidan…

Azuki fasulyesi (Küçük kırmızı fasulye): Fasulyeler arasında en az yağ oranına sahip… Vücutta daha fazla suyu tutuyor.

Brokoli: Lif ve C vitamini deposu… Ayrıca kilo vermeye yarayan kalsiyum içeriyor. Karaciğere iyi geliyor. Hazma yardımcı oluyor.

Elma: Hafif tatlı, bağırsakları harekete geçiriyor.

Yulaf: Tokluk ve şişkinlik hissi veriyor. Bir kase lapası vücutta üç kase su tutmayı sağlıyor.