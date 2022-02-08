En iyi süt arttırıcı tarifler: Anne sütünü artıran yiyecekler ve içecekler

Bebeğin en kolay sindirebildiği besin olan anne sütü; bebeğin sağlıklı olması, ihtiyacı olan besin öğelerinin karşılanması, enfeksiyonlara ve alerjilere karşı korunması açısından yeri doldurulamaz bir besin.

En iyi süt arttırıcı tarif

Balkabağı baharatlı süt arttıran smoothie

Sonbahar ya da değil, bu balkabaklı süt arttıran smoothie, geleneksel balkabağı baharatlı latte’nin tüm aromasına sahiptir. Ayrıca, süt tedarikinizi doğal olarak artırabilecek kabak gibi besleyici içeriklerle doludur.

Malzemeler

1 + ½ bardak şekersiz hindistan cevizi sütü (veya tercih ettiğiniz diğer süt)

1 yemek kaşığı kabak püresi (konserve veya taze)

1 havuç (doğranmış)

1/2 bardak mango (taze veya dondurulmuş)

1 tatlı kaşığı vanilya özü

1/2 çay kaşığı tarçın

1/4 çay kaşığı küçük hindistan cevizi

1/8 çay kaşığı zencefil

1/8 çay kaşığı karanfil

En iyi süt arttırıcı tarif nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri blendere koyun. Kremsi ve pürüzsüz olana kadar karıştırın.

Sütünüzü artıran sağlıklı tarif

Yoğurtlu tatlı tarifi

Malzemeler

1 çay bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 tatlı kaşığı buğday ruşeymi

2 adet kuru hurma

1 adet kuru incir

5 adet çiğ badem

Üzerine tarçın

Süt arttırıcı tarif nasıl yapılır?

Yapılışı: Tüm malzemeleri bir kase içerisine koyup karıştırın.

Anne sütünü artıran yiyecekler nelerdir?