En iyi süt arttırıcı tarifler: Anne sütünü artıran yiyecekler ve içecekler
Bebeğin organ gelişimi ve sinir hücrelerinin gelişimi için anne sütünün bebeğe yetmesi gereklidir.
Bebeğin en kolay sindirebildiği besin olan anne sütü; bebeğin sağlıklı olması, ihtiyacı olan besin öğelerinin karşılanması, enfeksiyonlara ve alerjilere karşı korunması açısından yeri doldurulamaz bir besin.
En iyi süt arttırıcı tarif
Balkabağı baharatlı süt arttıran smoothie
Sonbahar ya da değil, bu balkabaklı süt arttıran smoothie, geleneksel balkabağı baharatlı latte’nin tüm aromasına sahiptir. Ayrıca, süt tedarikinizi doğal olarak artırabilecek kabak gibi besleyici içeriklerle doludur.
Malzemeler
- 1 + ½ bardak şekersiz hindistan cevizi sütü (veya tercih ettiğiniz diğer süt)
- 1 yemek kaşığı kabak püresi (konserve veya taze)
- 1 havuç (doğranmış)
- 1/2 bardak mango (taze veya dondurulmuş)
- 1 tatlı kaşığı vanilya özü
- 1/2 çay kaşığı tarçın
- 1/4 çay kaşığı küçük hindistan cevizi
- 1/8 çay kaşığı zencefil
- 1/8 çay kaşığı karanfil
En iyi süt arttırıcı tarif nasıl yapılır?
Tüm malzemeleri blendere koyun. Kremsi ve pürüzsüz olana kadar karıştırın.
Sütünüzü artıran sağlıklı tarif
Yoğurtlu tatlı tarifi
Malzemeler
1 çay bardağı yoğurt
2 yemek kaşığı yulaf ezmesi
1 tatlı kaşığı buğday ruşeymi
2 adet kuru hurma
1 adet kuru incir
5 adet çiğ badem
Üzerine tarçın
Süt arttırıcı tarif nasıl yapılır?
Yapılışı: Tüm malzemeleri bir kase içerisine koyup karıştırın.
Anne sütünü artıran yiyecekler nelerdir?
- Anne sütünü artıran şeyler arasında en önemlisi su tüketimidir.
- Kan basıncını ve kolesterolü düzenleyici etkisinin yanı sıra anne sütünü arttıran gıdalar arasında ön plana çıkan yulaf, prolaktin ve oksitosin gibi süt üretimini arttıran hormonların salgılanmasını arttırır.
- Tahin, nohut, limon, zeytinyağı ve sarımsak kullanılarak hazırlanan humus, anne sütünü arttıran yemekler arasında ilk sırayı alır.
- Yüksek omega 3 içeriği ile dikkat çeken somon balığı, içerdiği protein sayesinde anne sütünü arttıran yiyecekler listesi içinde bulunur.
- Annenin sıvı ihtiyacını karşılamaya yönelik besleyici değeri yüksek yayla çorbası, sebze çorbası, et suyu ile hazırlanan çorbalar anne sütünü arttıran çorbalar arasında yer alır.
- Süt, ceviz, fındık ve tahin kullanılarak hazırlanan anne sütünü artıran tatlılar da sütün kalitesini arttırır.
- Anne sütünün daha iyi gelmesi için annelerin kahvaltı yapması önemlidir.
- Eğer kahvaltıya önem verilmezse anne sütünde azalma meydana gelebilir.
- Bu nedenle pratik bir kahvaltı sütün üretimini destekler.
- Maydanoz, dereotu, lor peyniri ve cevizle hazırlanan karışım annelerin kahvaltı tabağında yer almalıdır.
- Bu peynir ezmesini diğer kahvaltılıklarla tüketebilirsiniz.
- Dereotu ve ceviz sütün üretilmesini ve daha da besleyici olmasını sağlayacaktır.