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Teknoloji En iyi oyun bilgisayarında olması gereken özellikler
Teknoloji

En iyi oyun bilgisayarında olması gereken özellikler

Eğer oyun oynamayı seviyorsanız ve bilgisayarınız eskidiyse artık yeni bir bilgisayar almanın vakti gelmiş demektir. Biz de sizler için en iyi oyun bilgisayarlarında olması gereken özellikleri derledik.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 22:16:00 -
En iyi oyun bilgisayarında olması gereken özellikler

Teknolojinin hızla ilerlemesi sebebiyle birkaç sene önce aldığınız masaüstü bilgisayarlarınız güncel oyunlar için yeterli olmayabiliyor. Oyun severler ise daha donanımlı bir bilgisayar almak için en iyi oyun bilgisayar modellerini araştırıyorlar. Eğer oyunlar için en iyi bilgisayar almak istiyorsanız bu yazıda derlediğimiz sistem özelliklerini barındıran bilgisayarları tercih edin!

Sistem Özellikleri

İşlemci: Intel Core i5-9400F

Sistem Belleği: 16 GB

Depolama: 512GB SSD

Ekran Kartı: MSI GTX 1660 Ti Aero ITX GDDR6 6GB

Sistem Özellikleri

İşlemci: Intel Core i7 9700K

Sistem Belleği: 32 GB

Depolama: 1 TB HDD

Ekran Kartı: Rtx 2070 6 GB

Sistem Özellikleri

İşlemci: Intel Core i7 8700

Sistem Belleği: 16 GB

Depolama: 3 TB + 256 GB SSD

Ekran Kartı: 8 GB Geforce RTX 2070 

Dell Xps Tower Special Edition

Sistem Özellikleri

İşlemci: Intel Core i7 9700

Sistem Belleği: 16 GB

Depolama: 2 TB HDD

Ekran Kartı: 6 GB Geforce RTX 2060 

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