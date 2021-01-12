En iyi oyun bilgisayarında olması gereken özellikler
Eğer oyun oynamayı seviyorsanız ve bilgisayarınız eskidiyse artık yeni bir bilgisayar almanın vakti gelmiş demektir. Biz de sizler için en iyi oyun bilgisayarlarında olması gereken özellikleri derledik.
Teknolojinin hızla ilerlemesi sebebiyle birkaç sene önce aldığınız masaüstü bilgisayarlarınız güncel oyunlar için yeterli olmayabiliyor. Oyun severler ise daha donanımlı bir bilgisayar almak için en iyi oyun bilgisayar modellerini araştırıyorlar. Eğer oyunlar için en iyi bilgisayar almak istiyorsanız bu yazıda derlediğimiz sistem özelliklerini barındıran bilgisayarları tercih edin!
Sistem Özellikleri
İşlemci: Intel Core i5-9400F
Sistem Belleği: 16 GB
Depolama: 512GB SSD
Ekran Kartı: MSI GTX 1660 Ti Aero ITX GDDR6 6GB
Sistem Özellikleri
İşlemci: Intel Core i7 9700K
Sistem Belleği: 32 GB
Depolama: 1 TB HDD
Ekran Kartı: Rtx 2070 6 GB
Sistem Özellikleri
İşlemci: Intel Core i7 8700
Sistem Belleği: 16 GB
Depolama: 3 TB + 256 GB SSD
Ekran Kartı: 8 GB Geforce RTX 2070
Dell Xps Tower Special Edition
Sistem Özellikleri
İşlemci: Intel Core i7 9700
Sistem Belleği: 16 GB
Depolama: 2 TB HDD
Ekran Kartı: 6 GB Geforce RTX 2060