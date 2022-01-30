En iyi bitkisel zayıflama ilacı! Aloe vera suyu zayıflama

Aloe vera suyu adından da anlaşılacağı üzere ağırlıklı olarak Aloe Vera bitkisinden üretiliyor. Dolayısıyla yararları da aloe vera bitkisi ile doğru orantılı şekilde etkiliyor.

Aloe vera suyu zayıflatır mı?

Aloe vera suyu kişiyi doğrudan zayıflatan bir içecek değildir; fakat diyet yapanların ve zayıflamak isteyenlerin faydasını göreceği bir takviyedir. Aloe vera suyunu içerek ödemden kurtulabilir, bağırsak hastalıklarına son verebilirsiniz.

Aloe vera suyu zayıflamak için nasıl kullanılır?

Zayıflamak için aloe vera suyunu yemekten 15 dakika önce içmek uygun olacaktır. Düzenli olarak tüketildiğinde faydalarını görebileceksiniz. Ancak fazlasının mide kramplarına sebep olabileceği unutulmamalı ve aşırı tüketimden kaçınılmalıdır.

Aloe vera çoğunlukla süs amaçlı yetiştirilir ancak sindirim sistemi ve vücudun diğer bölümleriyle ilgili birçok hastalığı tedavi edebilen mükemmel tıbbi özellikle sahiptir. Çeşitli toksinlerin ve bakterileri ortadan kaldırır. Bizde sizin için vücudunuzda detoks etkisi yaratacak, 5 dakikada hazırlayabileceğiniz aloe vera suyu tarifi…

Aloe vera suyu tarifi

-1-2 çorba kaşığı saf aloe vera jeli

-Yarım yemek kaşığı limon suyu

-Bir avuç fesleğen yaprağı-1/4 fincan doğanmış salatalık

-1 su bardağı şekersiz hindistan cevizi suyu

-1 su bardağı su

Nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri blender yardımıyla yumuşak bir karışım elde edene kadar karıştırın. Ortaya çıkan karışımını bir bardağa süzün. Aloe vera haricinde, diğer malzemelerin oranını ağız tadınıza göre eksiltip, arttırabilirsiniz. Bu karışım vücudunuzda detoks etkisi yaratacak ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmenize yardımcı olacaktır.