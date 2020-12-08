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Teknoloji En hızlı Android telefonlar belli oldu
Teknoloji

En hızlı Android telefonlar belli oldu

Analiz şirketi AnTuTu, Kasım ayının en hızlı Android telefonlarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 03:27:00 -
En hızlı Android telefonlar belli oldu

Analiz şirketi AnTuTu, Kasım ayının en hızlı Android telefonları listesini yayınladı. Yayınlanan listeye göre Kasım ayının en hızlı telefonu, 8 çekirdekli CPU ve 24 çekirdekli GPU'ya sahip olan Huawei Mate 40 Pro+ oldu. Gücünü Kirin 9000 işlemciden alan Huawei Mate 40 Pro+, AnTuTu'dan 698.654 puan almayı başardı.

Huawei Mate 40 Pro+'yı, 684.069 puan alan Huawei Mate 40 Pro ve 671.045 puan alan Xiaomi Mi 10 Ultra takip etti.

İşte Kasım ayının en hızlı Android telefonları

Huawei Mate 40 Pro+ - 698.654

Huawei Mate 40 Pro - 684.069

Xiaomi Mi 10 Ultra - 671.045

Vivo iQOO 5 - 664.250

Vivo iQOO 5 Pro - 664.238

Redmi K30S - 664.119

Vivo X50 Pro+ - 662.524

Vivo iQOO Neo 3 - 644.449

Asus ROG Phone 3 - 638.842

Rescuer Gaming Phone Pro - 626.985

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