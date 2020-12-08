En hızlı Android telefonlar belli oldu
Analiz şirketi AnTuTu, Kasım ayının en hızlı Android telefonlarını açıkladı.
Analiz şirketi AnTuTu, Kasım ayının en hızlı Android telefonları listesini yayınladı. Yayınlanan listeye göre Kasım ayının en hızlı telefonu, 8 çekirdekli CPU ve 24 çekirdekli GPU'ya sahip olan Huawei Mate 40 Pro+ oldu. Gücünü Kirin 9000 işlemciden alan Huawei Mate 40 Pro+, AnTuTu'dan 698.654 puan almayı başardı.
Huawei Mate 40 Pro+'yı, 684.069 puan alan Huawei Mate 40 Pro ve 671.045 puan alan Xiaomi Mi 10 Ultra takip etti.
İşte Kasım ayının en hızlı Android telefonları
Huawei Mate 40 Pro+ - 698.654
Huawei Mate 40 Pro - 684.069
Xiaomi Mi 10 Ultra - 671.045
Vivo iQOO 5 - 664.250
Vivo iQOO 5 Pro - 664.238
Redmi K30S - 664.119
Vivo X50 Pro+ - 662.524
Vivo iQOO Neo 3 - 644.449
Asus ROG Phone 3 - 638.842
Rescuer Gaming Phone Pro - 626.985