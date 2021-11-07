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Gündem En hafif cezayı verdiler! Küfürbaz Lütfü görevden alındı
Gündem

En hafif cezayı verdiler! Küfürbaz Lütfü görevden alındı

Şehit emanetine küfür ederek büyük bir skandala imza atan Lütfü Türkkan'ın İyi Parti grup başkanvekilliği görevinden alındı. Bu durumda Türkkan en hafif cezayı almış oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 10:27:00 - 2021-11-07 11:49:58

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl programına katılan isimlerden biri olan İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, burada tepkisini dile getiren şehit ağabeyine ağza alınmacayak küfürler etti.

Yaşananların kameralara yansıması, olayı Türkiye'nin gündemine taşıdı.

İstifa yok, tepki çok

Meral Akşener konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih ederken Lütfü Türkkan'ın istifa etmemesi tepkilerin daha da artmasına neden oldu.

Milliyetçi bir partide yer alan milletvekilinin şehit ağabeyine küfür etmesi, parti yönetimi tarafından ceza verilmek için yeterli görülmedi.

Meral Akşener en hafif cezayı buldu

Meral Akşener, kamuoyunda tepkileri bir nebze dindirebilmek için Lütfü Türkkan'a verilebilecek en hafif cezayı buldu.

Lütfü Türkkan'ın grup başkanvekilliği görevinden alındı.

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Yorumlar

barış pınarı

Heee aman aman ne ceza vermişşinşz mest olduk valla.. Bide taç takın.... Bu küfürü hdp biri yapsaydı meral ana ne derdi . Acaba sus pus olup yolunu mu değiştirirdi.... Sizden Bi halt. Olmaz vatan hainleri...
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"iyi"ismi parti icindeki kötuleri/kotulukleri/kufurbaz dayanismasini gizlemek ve milleti aldatmak icinmis! yoksa tecavuzkerle anilan partinin adi HALK, terorle anilan DEMOKRASI/BARIS... bunlarin esbaskanli ittifaki MILLET ADIYLA MI MASKELENMESI BOSUNA MI!

........
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