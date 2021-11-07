En hafif cezayı verdiler! Küfürbaz Lütfü görevden alındı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl programına katılan isimlerden biri olan İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, burada tepkisini dile getiren şehit ağabeyine ağza alınmacayak küfürler etti.

Yaşananların kameralara yansıması, olayı Türkiye'nin gündemine taşıdı.

İstifa yok, tepki çok

Meral Akşener konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih ederken Lütfü Türkkan'ın istifa etmemesi tepkilerin daha da artmasına neden oldu.

Milliyetçi bir partide yer alan milletvekilinin şehit ağabeyine küfür etmesi, parti yönetimi tarafından ceza verilmek için yeterli görülmedi.

Meral Akşener en hafif cezayı buldu

Meral Akşener, kamuoyunda tepkileri bir nebze dindirebilmek için Lütfü Türkkan'a verilebilecek en hafif cezayı buldu.

Lütfü Türkkan'ın grup başkanvekilliği görevinden alındı.