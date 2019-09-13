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"En güzide ve en iyi takımlardan biri artık Denizlispor"

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin: "Ben iddia ediyorum ki şu an 10 milyon avroyla Türkiye'de kurulan en güzide ve en iyi takımlardan biri artık Denizlispor'dur"

13 Eylül 2019 Cuma 19:50
"En güzide ve en iyi takımlardan biri artık Denizlispor"

DENİZLİ (AA) - Süper Lig takımlarından Yukatel Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, 10 milyon avroyla Türkiye'de kurulan en güzide ve en iyi takımlardan birinin Denizlispor olduğunu belirtti.

Çetin, Şemikler'deki Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 11 ay önce göreve geldiklerinde mali durumlarından dolayı fırıncının kendilerine ekmek vermediğini, futbolcuların antrenmana çıkmadığını hatırlattı.

Şeffaflık ilkesi çerçevesinde, günlük gelir gider tablolarının tamamının yönetim tarafından paylaşıldığını dile getiren Çetin, ilk göreve geldikleri dönemde kulübün 36 milyon 508 bin 543 lira borcu bulunduğunu kaydetti.

Çetin, bu rakamın içine geçen sezon sonuna kadar tahakkuk edecek borçların hiçbirinin dahil olmadığını aktararak, "Bununla beraber borcumuzun tamamı 63 milyon 656 bin 400 lira. Geldiğimizden beri aldığımız bağış ve reklam gelirlerinin tamamı, geldiğimiz gün itibarıyla aldığımız bağış ve sponsorluk bedellerinin tamamı 37 milyon 280 bin lira. Bu, herhalde Denizlispor tarihinde ilk defadır. Çok ciddi bir para geliri sağladık. Şu anda kulübün bugün itibarıyla yaptığımız transferlerden ödeyeceğimiz peşinatlar ödendikten ve 2 aylık maaşları ödendikten sonra kalan borcu 31 milyon 151 bin 342 lira. Bu rakamların tamamını herkes istediği zaman görebilir. Bizim her şeyimiz açık." ifadesini kullandı.


- "Herkese eşit şekilde yaklaşıyoruz"


Statta 47 gün süren yenileme çalışmalarına 5 milyon lira harcadıklarını kaydeden Çetin, bunun çok ciddi bir proje olduğunu ve gece gündüz çalıştıklarını bildirdi.

Sezon öncesi çok önemli transferler yaptıklarına işaret eden Çetin, şunları söyledi:

"Takım kurulurken futbolcularla ilgili 'yaşlı' diye konuşuldu. Biz bir bütçe ayarlamıştık kendimize, sezon başında. Dedik ki hocalar da dahil, teknik ekip de dahil bizim bütçemiz 10 milyon avro. Ben iddia ediyorum ki şu an 10 milyon avroyla Türkiye'de kurulan en güzide ve en iyi takımlardan biri artık Denizlispor'dur. Bunu zamanla da göreceğiz zaten. O 32-33 yaşında, 35 yaşında diye aldığımız arkadaşlarımız özellikle Süper Lig tecrübesi olduğu için tercih edilen arkadaşlardı ve onların da kulübe çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bu üç maçımızda da gerçekten mücadele ettiklerini düşünüyoruz. Eleştirilere açığız ama belden aşağı olduğu zaman biz bu konularda hassasız. Hala sülük gibi yapışmaya çalışan birkaç grup var. Biz burada oldukça, bu yönetim olduğu sürece bu kulüpten hiç kimse gayrimeşru para kazanamayacak. Herkese eşit şekilde yaklaşıyoruz."


- "Denizlispor Koleji için elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışacağız"


Hayata geçirdikleri projelere değinen Çetin, sürekli gelir getirecek projeler üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Çetin, kulübün geçmişte bir koleji olduğunu hatırlatarak, "Bu, zamanında satılmış. Geçmişe dönük de ben hiç yorum yapmıyorum, herkes o gün elinden geleni yapmış. Önümüzdeki sezonda, bu sezon inşallah borçları bitirdikten sonra, yeni bir Denizlispor Koleji için elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışacağız. Bunun yanında ekstra bu kulübe katkı sağlayacak birkaç proje daha üretip bunu da hayata geçirmek için elimizden geleni yapacağız. Bu seneki hedefimiz ilk 5 ve borçsuz bir kulüp. Buna da şu an itibarıyla 37 milyon 280 bin lira gibi bir katkı, halkımız tarafından, sanayiciler tarafından bir katkı yapıldığını düşünüyoruz. Bu da bizi çok ciddi miktarda rahatlattı." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 19:50
  1. borç
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