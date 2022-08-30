En güzel sarma yapımı: Karalahana sarması tarifi nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

Karalahana sarmasını ilk defa duyanlar veya daha önce tadanlar internette isteyenler yoğun şekilde "Karalahana Sarması nasıl yapılır, malzemeler nelerdir?" soruları araştırdı. Bizlerde size en pratik yapılışının tarifini veriyoruz. İşte karalahana sarması nasıl yapılır? Karalahana sarması tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

Karalahana sarmasının en önemli püf noktası su konmasıdır. Peki, kara lahana sarmasına ne kadar su konur?

Kara lahana sarmasının püf noktaları..

Tencerenin dibine kara lahana yaprağı döşeyin. Üzerine kara lahana sarmalarını dizin. 2 su bardağı suyu tencereye ilave edin. En güzel yaprak sarması-tarifi: Yayvan bir tencereye hazırladığınız sarmaları yerleştirin. Üzerlerine zeytinyağlılar için zeytinyağı, sıcak su ve limon suyu, etliler için tereyağ ve et suyu ekleyin. Kaynamaya başladığında ateşi kısın ve yapraklar yumuşayıncaya kadar pişirin. Sarmaları ocaktan aldığınızda bir süre kapağı kapalı vaziyette dinlendirin.

KARALAHANA SARMASI NASIL YAPILIR, MALZEMELER NELERDİR?

KARALAHANA SARMASI MALZEMELER

5 demet karalahana

1/2 kg kıyma

1 su bardağı pirinç

3 adet soğan

1/2 demet maydanoz

1 çorba kaşığı salça

1/2 su bardağı su

2 çorba kaşığı zeytinyağ

ı 1/2 tatlı kaşığı karabiber, pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

KARALAHANA SARMASI YAPILIŞI

Karalahanaları yumuşayana dek haşlayın. Bu arada iç malzemeyi çiğden karıştırın (zeytinyağı, baharatlar ve tuz hariç). Bir lahana yaprağını ikiye bölerek, içine harçtan doldurun. Açılmayacak şekilde sarıp, tencereye dizin Sarmaları geçmeyecek kadar su koyun. Kaynayana kadar pişirip, daha sonra tencerenin altını kısın. Yan yana pişince zeytinyağı, tuz, baharatları ekleyin. Su çok azalırsa biraz daha ekleyip, kısık ateşte sarmalar yumuşayana dek pişirin.

Kara lahana sarmasına hangi baharatlar konur?

1tatlı kaşığı kuru nane.

1çay kaşığı karabiber.

1çay kaşığı pul biber.

Diğer baharatlar isteğe bağlıda eklenebilir.