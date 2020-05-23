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En güzel arefe günü mesajları | Arefe günü sözleri

Arefe gününe özel mesajlar | Mübarek ramazan ayının son gününe gelindi. Vatandaşlar bu mübarek gün içerisinde “En güzel arefe günü mesajları” , “Arife günü mesajları” , “Arefe günü sözleri” , “En güzel arefe günü mesajları” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 12:03:00 -
En güzel arefe günü mesajları | Arefe günü sözleri

Ramazan bayramı öncesinde vatandaşlar hem ibadetlerini yerine getiriyor hem de uzak kaldığı sevdiklerinin bu önemli günlerini tebrik etmek istiyor. İşte, arefe günü mesajları.

En güzel arefe günü mesajları | Arefe günü sözleri

Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Dostlukların birleştiği, kardeşliğin hiç bitmediği, nice güzel bayramları muştulayan Arefe gününüz mübarek olsun.

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.

Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Arefe gününüz kutlu olsun.

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli arefe dileğiyle.

Bu mübarek ayda, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin. Arefe gününüz mübarek olsun.

Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun.

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