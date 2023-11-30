En güvenilir araba markaları açıklandı! Tahmin ettiğiniz marka çok geride

On binlerce araç kullanıcısından toplanan şikayetler ışığında en güvenilir araba markaları sıralandı. İşte liste...

Araba üretimi yapan pek çok marka bulunuyor. Birbiriyle sürekli olarak rekabet halinde olan bu markalar, tüketici memnuniyetini artırmak için sürekli olarak çaba sarf ediyor. Tabii bu da güvenilirlik seviyelerini belirlemede kritik bir rol oynuyor. Son paylaşılan bir rapor ise en güvenilir araba üreticilerini açıkça ortaya koydu.

En güvenilir araba markaları (2023)

Consumer Reports tarafından yapılan bu sıralama, 2000 ile 2023 yılları arasında araç sahiplerinin şikayetleri dinlenerek oluşturuldu. Bu kapsamda 330 binden fazla araçtan elde edilen veriler, güvenilirlik sıralamasını belirlemek için kullanıldı.

Lexus, en güvenilir araba markaları sıralamasında zirvede yer aldı. Japonyalı Toyota‘nın kurduğu bu marka, yüzde 79‘luk bir güvenilirlik oranına sahip. İkinci sırada bizi karşılayan Toyota ise yüzde 76 oranında güvenilir bulundu. Bu şirketin alt markasının kendisinden daha yüksek güvenilirlik puanına sahip olması ise şaşkınlık yarattı.

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Listenin üçüncü ve dördüncü sırasında ise sırasıyla Mini ve Acura yer aldı. Bu iki markaya yüzde 71 ve yüzde 70 oranında bir güven duyuluyor. Listenin biraz daha aşağısına kaydırdığımızda ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla‘nın yüzde 48 güvenilirliğe sahip olduğunu görüyoruz.

Verilere göre elektrikli araçlara benzinli araçlara kıyasla daha az güveniliyor. Bunun nedeni ise tahmin edebileceğiniz üzere son yıllarda artış gösteren yangın gibi önemli vakalar. Bu durumun ilerleyen yıllarda değişeceği tahmin ediliyor.

En güvenilir araba markaları şu şekilde sıralandı:

Kaynak: Shiftdelete

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