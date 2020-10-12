En güçlü Hyundai i20 SUV ağırlığı artıyor kendini göstermeye başladı

Dünya Ralli Şampiyonası’nda kıyasıya mücadele eden i20 WRC baz alınarak üretilen yeni model, günlük kullanımla yarış pistlerindeki heyecanı bir araya getirerek kullanıcısına muhteşem bir kombinasyon sunacak. Diğer Hyundai N modelleri gibi, i20 N de yüksek performanslı turbo motora ve bu gücü destekleyecek agresif bir gövdeye sahip olacak. Ayrıca, markanın yüksek teknoloji ışığında geliştirerek üretmeye hazırlandığı otomobil, i30 N ve i30 N Fastback’den sonra Avrupa’daki üçüncü en güçlü Hyundai modeli olacak. Bir diğer önemli kriter ise, aracın Türkiye’de üretilen en güçlü otomobil unvanına sahip olması. Teknik detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak olan Hyundai i20 N, diğer güncel i20 modelleri gibi markanın İzmit’teki fabrikasında üretilerek 40’tan fazla ülkeye ihraç edilecek.