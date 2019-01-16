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En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar

Adnan Oktar suç örgütünün en bilinen gözde isimlerinden birisi olan Beril Koncagül de itirafçı oldu. Savcılıkta yaklaşık 100 sayfa ifade veren Koncagül, Adnan Oktar örgütü hakkında küçük çocuklara cinsel istismar, kara para aklama, turnike sistemi, hürriyetten yoksun bırakma, tehdit ve şantaj suçlamaları ile ilgili itiraflarda bulundu. Koncagül itirafçı olduktan sonra Bursa Cezaevi'nden tahliye oldu

16 Ocak 2019 Çarşamba 08:13
En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar

Adnan Oktar suç örgütü soruşturmasında tutuklanan Beril Koncagül Bursa cezaevinden etkin pişmanlık kapsamında 8 gün savcılık ifade verdikten sonra tahliye olduğu öğrenildi.

Adnan Oktar suç örgütünü topa tuttu

Yaklaşık 100 sayfa ifade veren Koncagül, Adnan Oktar'a çok yakın olduğu bilinen "bacılar grubu" üyesi olduğu ifade edildi. Daha önce iki defa etkin pişmanlık yasasından faydalanmak için başvuruda bulunan Beril Koncagül, örgüt avukatları tarafından tehdit edilmesini ve örgüt içinde bulunduğu, 10 yıl boyunca şahit olduğu olayları savcılık ifadesinde bir bir anlattı.

Örgütün kirli faaliyetlerini bir bir sıraladı

Dayak, zorla televizyonlarda dans, vücüdunun 3'te ikisine zorla dövme yapılması, kilitlenerek evde tutulması, iletişim araçlarından yoksun bırakılması, kara para aklama, turnike sistemi, hürriyetten yoksun bırakma, tehdit ve şantaj suçlamaları ile ilgili şok eden açıklamalarda bulundu.

İtirafçı sayısı 31'e çıktı

Örgütte itirafçı sayısı 31'e yükselirken 4 örgüt yöneticisinin etkin pişmanlık yasasından yararlanmak için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 08:13
  1. Bursa
  2. Adnan Oktar suç örgütü
  3. Beril Koncagül
  4. itiraf

YORUM YAZ

  • Milletin iradesi Milletin iradesi 16 dk önce
    Siyonist köpeği adnan oktarıda itirafçı yapın ve etkin pişmanlık yasasından salıverin ..
  • hercaihercai17 dk önce
    ADNAN OKTAR SIYONISTI ASILSIN! IDAMMM!

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