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Siyaset ‘En geniş kesime’ gözü kapalı oy veririz!’ Erkan Baş’ın da oyu Erdoğan’a
Siyaset

‘En geniş kesime’ gözü kapalı oy veririz!’ Erkan Baş’ın da oyu Erdoğan’a

Millet ittifakına destek vermek için çırpınan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, “Halkın en geniş kesimlerini karşılayabilecek bir adaya gözümüz kapalı, görüşmeden dahi destek veririz” diyerek demokrat geçinmeye çalıştı. AK Parti'nin son seçimlerde haritayı neredeyse tamamen sarıya boyaması, “Al sana geniş kesim Erkan Baş, bundan daha geniş kesim mi olur” yorumlarına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 14:07:00 - 2022-04-20 14:33:25
‘En geniş kesime’ gözü kapalı oy veririz!’ Erkan Baş’ın da oyu Erdoğan’a

tv100'de yayımlanan Candaş Tolga Işık Az Önce Konuştum programına bu hafta TİP Genel Başkanı Erkan Baş konuk oldu.

Millet ittifakına yaranmak için çırpınan TİP'in ittifak konusundaki tutumu hakkında konuşan Baş, “Halkın en geniş kesimlerini karşılayabilecek bir adaya gözümüz kapalı, görüşmeden dahi destek veririz” dedi.

Baş'ın sözleri akıllara AK Parti'nin oy oranını getirdi. Son genel seçimlerde Cumhur İttifakı yüzde 53 oy alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Muharrem İnce karşısında yüzde 52 ile seçilmişti. Seçim haritası da AK Parti'yi temsilen neredeyse sapsarı olmuştu.

Baş'ın geniş kesimlere ulaşana oy vereceklerini söylemesi, "Daha ne kadar geniş istiyorsun Erkan, geniş kesim istiyorsan al sana geniş kesim" yorumlarına neden oldu.

 

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