En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,56 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,56 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,53 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,47 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,015393 1,56 Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu 63,361917 0,53 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu 0,033907 0,47 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,414487 0,37 Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu 0,051823 0,35 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,021029 0,30 İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu 0,055225 0,17 Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023209 0,16 Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu 0,020628 0,14 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu 0,026729 0,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)





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