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Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-26 13:52:50 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,05 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,89 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,24 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0103092,05
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0254721,89
QNB Finans Portföy Gümüş BYF38,9230731,24
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1174421,14
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0788711,09
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,8057720,95
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF14,1340710,95
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1031520,91
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0522270,88
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)110,7567000,87

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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