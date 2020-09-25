En fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,10 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 4,98 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 4,89 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,168790
|5,10
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,079676
|4,98
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,040643
|4,89
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|35,677340
|2,46
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,834891
|2,16
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|14,294984
|2,13
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,097853
|2,09
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,086580
|2,08
|Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF
|14,381950
|2,05
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,253172
|2,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)