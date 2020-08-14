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Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-14 15:15:48 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,82 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,17 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,06 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,918348 3,82
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,678278 1,17
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,103566 1,06
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 7,751906 0,95
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,043172 0,93
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,501444 0,87
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,034656 0,83
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,054414 0,81
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,097371 0,79
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,080294 0,78

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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