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En fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

02 Mart 2019 Cumartesi 11:05
En fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı  
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları  
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0321561,44
Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu258,7287671,38
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0241011,16
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,1478301,16
QNB Finans Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,1708771,04
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları  
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0216171,17
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,3938251,09
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,1952740,81
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.1,1849020,71
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,4729620,70
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları  
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0456305,01
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,2640943,36
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0199783,30
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0192223,27
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)0,9043343,14
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon  
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0440022,11
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,3482061,79
Gedik Portföy Karma Fon0,8148421,60
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0429391,57
HSBC Portföy Değ. Fon78,9091561,57
Yatırım Fonları - Katılım Fonları  
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,0304613,28
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu0,0286292,94
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,9567042,40
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)19,7760781,83
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,3247001,80
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları  
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0236990,43
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu59,8558340,43
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu4,9610730,43
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu100,8793970,43
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu7,6792150,43
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı  
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları  
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF514,306292-0,08
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları  
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021700-1,79
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,022158-0,31
Yatırım Fonları - Katılım Fonları  
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,001814-1,11
Halk Portföy Altın Katılım Fonu0,016322-0,96
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu0,053661-0,90
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,031264-0,88
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu0,950536-0,82
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları  
Bizim Portföy Altın Katılım BYF204,571792-1,31
Ak Portföy Altın Fonu0,052658-1,30
QNB Finans Portföy Gümüş BYF17,746491-1,19
QNB Finans Portföy Altın BYF20,347679-1,03
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,032831-0,99

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:05
  1. İstanbul
  2. Yatırımcı rehberi (6)

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