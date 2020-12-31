En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,73 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF", "VEM Katılım Hisse Senedi EYF" ve yüzde 1,51 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,038703 1,73 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026876 1,73 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,093541 1,51 VEM Hisse Senedi EYF 0,105854 1,40 ZEM Hisse Senedi EYF 0,028107 1,37 HEM Hisse Senedi EYF 0,027094 1,37 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,144172 1,34 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,165294 1,34 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,187219 1,34 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,087234 1,33

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)