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Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-31 15:13:29 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,73 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF", "VEM Katılım Hisse Senedi EYF" ve yüzde 1,51 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0387031,73
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0268761,73
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0935411,51
VEM Hisse Senedi EYF0,1058541,40
ZEM Hisse Senedi EYF0,0281071,37
HEM Hisse Senedi EYF0,0270941,37
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1441721,34
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1652941,34
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,1872191,34
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0872341,33

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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