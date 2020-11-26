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Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-26 13:55:21 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,99 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 0,98 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" ve "VEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1818740,99
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0342570,98
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0238370,98
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0775270,96
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1285720,94
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1013640,91
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0479830,87
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0329290,85
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0512940,83
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1120580,72

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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