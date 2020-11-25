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Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-25 15:21:02 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,11 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 3,05 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,27 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0443724,11
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0508723,05
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0468572,27
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0294982,11
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0758652,08
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0475702,03
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0745271,89
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0665721,83
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0980461,80
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0540281,76

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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