En fazla kazandıran BES fonları
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,87 ile "VEM Katkı EYF", yüzde 2,86 ile "HEM Katkı EYF" ve yüzde 2,85 ile "ZEM Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|VEM Katkı EYF
|0,018549
|2,87
|HEM Katkı EYF
|0,018370
|2,86
|ZEM Katkı EYF
|0,019691
|2,85
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019247
|2,83
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019324
|2,82
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,019520
|2,78
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019228
|2,70
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018503
|2,64
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,019827
|2,61
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019912
|2,58
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)