En fazla kazandıran BES fonları
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,92 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF", "VEM Hisse Senedi EYF" ve "ZEM Hisse Senedi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024599
|1,92
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,080212
|1,92
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,021276
|1,92
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,020543
|1,91
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,020151
|1,83
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,026588
|1,80
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,038733
|1,74
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,102012
|1,68
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,134806
|1,68
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,077175
|1,66
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)