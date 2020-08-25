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Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-25 15:26:54 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,01 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 2,74 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,16 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043258 3,01
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037231 2,74
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,112344 2,16
NN Hay. Em. Altın EYF 0,029819 2,11
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,047914 2,11
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,047341 2,11
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,049571 2,11
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,044944 2,10
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,052802 2,10
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015115 2,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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