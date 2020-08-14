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Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-14 15:19:59 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,81 ile "Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF", yüzde 1,21 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 1,19 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015036 1,81
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,082790 1,21
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,085917 1,19
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,047111 1,15
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,063954 1,07
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,048647 1,04
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,110096 1,03
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043592 0,95
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,127935 0,93
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,086766 0,92

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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