  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-29 14:34:41 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,10 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,95 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 0,92 ile "Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035525 1,10
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,038228 0,95
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,118688 0,92
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,079812 0,92
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077713 0,90
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103692 0,87
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,041410 0,85
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,117331 0,83
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,053996 0,81
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,044235 0,81

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı