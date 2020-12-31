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Ekonomi En fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-31 15:10:08 -
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,49 ile "Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu”, yüzde 1,24 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" ve yüzde 1,09 ile "İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,124603-1,49
Garanti Portföy Altın Fonu0,122715-1,24
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,083282-1,09
İş Portföy Altın Fonu0,048083-1,09
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,919753-1,07
Ak Portföy Altın Fonu0,099270-1,06
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,730276-1,06
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,044305-1,02
TEB Portföy Altın Fonu0,104748-1,01
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,043174-1,00

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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