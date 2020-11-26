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Ekonomi En fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-26 13:53:40 -
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,64 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)”, yüzde 0,54 ile "Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,40 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)15,944126-0,64
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,184243-0,54
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,609422-0,40
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,078807-0,33
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,034079-0,30
Ak Portföy Altın Fonu0,102928-0,30
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,603641-0,28
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,846461-0,23
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,175867-0,22
İş Portföy Altın Fonu0,050149-0,22

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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