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Ekonomi En fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-25 14:46:09 -
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,37 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 2,90 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 2,21 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 35,587103 -4,37
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,700859 -2,90
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,103242 -2,21
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,045835 -1,92
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042132 -1,63
QNB Finans Portföy Altın BYF 40,340889 -1,45
HSBC Portföy Altın Fonu 3,840453 -1,37
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,570869 -1,36
TEB Portföy Altın Fonu 0,108333 -1,32
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,064602 -1,31

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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