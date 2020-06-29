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Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-29 14:33:43 -
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,45 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu”, yüzde 2,29 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,05 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,076066 -2,45
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007802 -2,29
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,057302 -2,05
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 98,324023 -1,72
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,086854 -1,58
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028862 -1,33
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,070352 -0,63
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035553 -0,63
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,600417 -0,60
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,046908 -0,57

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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