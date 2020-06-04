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Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-04 15:11:35 -
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,22 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 2,98 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 2,58 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,033646 -3,22
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 24,822044 -2,98
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 36,652165 -2,58
QNB Finans Portföy Altın BYF 32,627194 -2,49
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,053010 -1,97
Fiba Portföy Altın Fonu 0,031308 -1,94
HSBC Portföy Altın Fonu 3,167672 -1,94
İş Portföy Altın Fonu 0,040889 -1,92
TEB Portföy Altın Fonu 0,089367 -1,92
Deniz Port. Altın Fonu 0,045673 -1,92

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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