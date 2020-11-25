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Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-25 15:21:02 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,91 ile "ZEM Değişken EYF", yüzde 0,71 ile "VEM Dinamik Değişken EYF" ve yüzde 0,69 ile "HEM Dinamik Değişken EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
ZEM Değişken EYF0,024554-0,91
VEM Dinamik Değişken EYF0,071286-0,71
HEM Dinamik Değişken EYF0,024304-0,69
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,049985-0,64
VEM Hisse Senedi EYF0,093941-0,64
VEM Dinamik Değişken Grup EYF0,048555-0,61
HEM Altın Katılım EYF0,030463-0,57
VEM Altın Katılım EYF0,051813-0,55
ZEM Altın Katılım EYF0,049735-0,55
ZEM Hisse Senedi EYF0,024931-0,53

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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