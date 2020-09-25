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Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-25 14:48:42 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,37 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,29 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "Allianz Hayat Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042471 -2,37
NN Hay. Em. Altın EYF 0,029845 -1,29
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,047004 -1,29
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,047957 -1,29
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015109 -1,29
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,049600 -1,29
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048073 -1,29
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014550 -1,28
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,052820 -1,28
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,045101 -1,27

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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