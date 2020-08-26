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Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-26 13:53:00 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,87 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,86 ile "Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,078052 -1,87
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020700 -1,86
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019984 -1,86
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075810 -1,72
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,075812 -1,72
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,122401 -1,63
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028860 -1,63
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024072 -1,62
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,099017 -1,62
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,059381 -1,61

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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