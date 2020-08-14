En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,23 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,06 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,03 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,054979 -2,23 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,084945 -2,06 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,036720 -2,03 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036070 -1,97 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,065950 -1,91 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,114080 -1,68 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,085113 -1,68 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,025876 -1,67 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,132047 -1,66 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,121530 -1,64

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

