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Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-15 14:36:15 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,60 ile "Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF", yüzde 0,50 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF" ve yüzde 0,48 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF 0,018001 -0,60
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,017545 -0,50
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,026953 -0,48
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018552 -0,46
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019188 -0,43
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019253 -0,40
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,039749 -0,38
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018518 -0,37
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018340 -0,37
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019239 -0,37

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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