En etkili salatalık kürü: Bir bomba şok tarifi daha! Tarif tamı tamına işe yarıyor, hemen zayıflatıyor
Kilo vermek için pek çok diyet ve beslenme planı bulunur. Bu kür çok etkili faydalı ve doktor onayı almış bir kür deneyen oldu ve gerçekten de kısa bir sürede göbek yağlarından kurtulduklarını anlattılar. Mutlaka bu kürü uygulayın...
En Etkili Salatalık Kürü (Yağ Yakıcı) Tarifi İçin Malzemeler
1 adet orta boy salatalık
1 adet limon
1 yemek kaşığı kuru nane veya 12 dal taze nane
1 tatlı kaşığı toz zerdeçal
1 litre su
En Etkili Salatalık Kürü (Yağ Yakıcı) Tarifi Nasıl Yapılır?
Öncelikle salatalık ve limonları ince dilimler şeklinde kesin.
1 litrelik sürahiye koyun ve üzerine zerdeçalı ve kuru veya taze naneyi en sonda 1 litre suyu ekleyip karıştırın.
1 gün boyunca buzdolabında dillendikten sonra tüketebilirsiniz.
Kullanım şekli;
Sabah ve akşam aç karnına olacak şekilde tüketilmelidir.Her gün toplam 2 su bardağı tüketilir.
Hamileler ve emzirenler annelerin kullanmamasını öneririm. Ciddi rahatsızlıkları olanlar doktora danışıp tüketmelidir.Salatalığın faydası vücutta olan fazla suyu atar, limon herkesin bildiği gibi yağları atar, zerdeçal metabolizmayı hızlandırır.Mutlu kilo vermeler
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