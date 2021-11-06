En etkili 60 ülke açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
Dünyanın en iyi ve en etkili 60 ülkesinin yer aldığı “Nation Brands Index (Ulus Markaları Endeksi)” açıklandı. Yeni Zelanda, Yunanistan, Galler, Kuzey İrlanda, Singapur, Tayvan, Tayland ve Mısır gibi ülkelerin gerisinde gösterilen Türkiye’ye, komik listede 38. sırada yer verildi.
Dünyanın en iyi ve en etkili ülkelerinin yer aldığı “Nation Brands Index (Ulus Markaları Endeksi)” açıklandı. Yeni Zelanda, Yunanistan, Galler, Kuzey İrlanda, Singapur, Tayvan, Tayland ve Mısır gibi ülkelerin gerisinde gösterilen Türkiye’ye, komik listede 38. sırada yer verildi. 60 ülkenin bulunduğu sıralamada, Almanya, beşinci kez dünyanın en etkili ülkesi seçilirken, İngiltere, ikinci sıradan beşinciliğe geriledi. En etkili ülkeler sıralamasında Rusya’nın 27, Çin’in ise 31. sırada yer alması, listenin objektifliğini gözler önüne serdi.
ABD, Eski Başkan Donald Trump’ın yönetimi devretmesinden sonra, gücünü artırarak geçen yıl 10’unculuktan bu yıl sekizinci sıraya yükseldi. Bu yılki sıralamada Almanya, üst üste beşinci kez ve toplamda yedinci kez birinciliğini korudu. Kanada da 2020’de üçüncü sırayı aldıktan sonra bu yıl ikinci sıraya yükseldi.
Türkiye’nin 60 ülke arasından 38. sırada gösterildiği tartışmalı liste şu şekilde:
1 Almanya
2 Kanada
3 Japonya
4 İtalya
5 Birleşik Krallık
6 Fransa
7 İsviçre
8 Amerika Birleşik Devletleri
9 İsveç
10 Avustralya
11 İspanya
12 Norveç
13 Hollanda
14 Yeni Zelanda
15 Finlandiya
16 Avusturya
17 İskoçya
18 Belçika
19 İrlanda
20 İzlanda
21 Yunanistan
22 Galler
23 Güney Kore
24 Kuzey İrlanda
25 Singapur
26 Polonya
27 Rusya
28 Brezilya
29 Arjantin
30 Çek Cumhuriyeti
31 Çin
32 Macaristan
33 Tayvan
34 Tayland
35 Meksika
36 Mısır
37 Slovakya
38 Türkiye
39 Şili
40 Hindistan
40 Peru
42 Fas
43 Endonezya
44 Güney Afrika
45 Birleşik Arap Emirlikleri
45 Letonya
47 İsrail
48 Ukrayna
49 Dominik Cumhuriyeti
50 Katar
51 Panama
52 Kolombiya
53 Ekvador
54 Moğolistan
55 Suudi Arabistan
56 Kenya
57 Tanzanya
58 Botsvana
59 Nijerya
60 Filistin