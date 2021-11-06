En etkili 60 ülke açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Dünyanın en iyi ve en etkili ülkelerinin yer aldığı “Nation Brands Index (Ulus Markaları Endeksi)” açıklandı. Yeni Zelanda, Yunanistan, Galler, Kuzey İrlanda, Singapur, Tayvan, Tayland ve Mısır gibi ülkelerin gerisinde gösterilen Türkiye’ye, komik listede 38. sırada yer verildi. 60 ülkenin bulunduğu sıralamada, Almanya, beşinci kez dünyanın en etkili ülkesi seçilirken, İngiltere, ikinci sıradan beşinciliğe geriledi. En etkili ülkeler sıralamasında Rusya’nın 27, Çin’in ise 31. sırada yer alması, listenin objektifliğini gözler önüne serdi.

ABD, Eski Başkan Donald Trump’ın yönetimi devretmesinden sonra, gücünü artırarak geçen yıl 10’unculuktan bu yıl sekizinci sıraya yükseldi. Bu yılki sıralamada Almanya, üst üste beşinci kez ve toplamda yedinci kez birinciliğini korudu. Kanada da 2020’de üçüncü sırayı aldıktan sonra bu yıl ikinci sıraya yükseldi.

Türkiye’nin 60 ülke arasından 38. sırada gösterildiği tartışmalı liste şu şekilde:

1 Almanya

2 Kanada

3 Japonya

4 İtalya

5 Birleşik Krallık

6 Fransa

7 İsviçre

8 Amerika Birleşik Devletleri

9 İsveç

10 Avustralya

11 İspanya

12 Norveç

13 Hollanda

14 Yeni Zelanda

15 Finlandiya

16 Avusturya

17 İskoçya

18 Belçika

19 İrlanda

20 İzlanda

21 Yunanistan

22 Galler

23 Güney Kore

24 Kuzey İrlanda

25 Singapur

26 Polonya

27 Rusya

28 Brezilya

29 Arjantin

30 Çek Cumhuriyeti

31 Çin

32 Macaristan

33 Tayvan

34 Tayland

35 Meksika

36 Mısır

37 Slovakya

38 Türkiye

39 Şili

40 Hindistan

40 Peru

42 Fas

43 Endonezya

44 Güney Afrika

45 Birleşik Arap Emirlikleri

45 Letonya

47 İsrail

48 Ukrayna

49 Dominik Cumhuriyeti

50 Katar

51 Panama

52 Kolombiya

53 Ekvador

54 Moğolistan

55 Suudi Arabistan

56 Kenya

57 Tanzanya

58 Botsvana

59 Nijerya

60 Filistin