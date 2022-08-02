En düşük oyu alan Kılıçdaroğlu'nu uyardı: Geri vites payı bırak

Habertürk yazarı Kübra Par, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun rezil olmaması için uyarı yaptı.

Par'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü:

Bir önceki yazıda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olup kazanması durumunda yerine kimin geçeceğinin konuşulduğunu anlatmıştım.

Kulislerde adı öne çıkan Oğuz Kaan Salıcı ve Özgür Özel’in avantajlarını ve dezavantajlarını sıralamıştım.

Kılıçdaroğlu’nun Salıcı’ya daha yakın olduğunu söylemiştim.

O yazı üzerine Kemal Bey’in yakın ekibinden bir isim aradı.

Benimle pek hemfikir değildi.

“Kılıçdaroğlu’nun bir prensi yok. Kimsenin çok güçlenmesini istemez. Salıcı da buna dahil” dedi.

Ardından çok daha önemli bir bilgi paylaştı:

“Şu anki sistem partili Cumhurbaşkanlığı’nı mümkün kılıyor. Kemal Bey seçilirse 2024’te yapılacak yerel seçimleri de görmeden genel başkanlık koltuğunu bırakmayabilir.”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay dün katıldığı bir televizyon programında "6'lı masa adına konuşursam hadsizlik yapmış olurum ama CHP'nin adayı Bay Kemal. Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız Bay Kemal" demiş.

Sadece Engin Altay değil, Kılıçdaroğlu’nun yakın ekibinde önde gelen tüm isimler son haftalarda vites yükselterek Kemal Bey’in aday olacağını söylüyorlar.

Belki de bu peş peşe açıklamaları kamuoyunu Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ısındırmak için yapıyorlar.

Alıştıra alıştıra sonunda ikna edeceklerini umuyorlar.

Bu taktiğin kısmen işe yaradığını söyleyebiliriz.

Fakat bu noktada tutturmaları gereken ince bir ayar var.

Sayın Kılıçdaroğlu, anketlerde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun ve hatta aday olmayacağını söyleyen Meral Akşener’in gerisinde çıkıyor.

6’lı masanın adayı belirlemeden önce yaptıracağı anketlerde Kılıçdaroğlu’nun şansı yine düşük çıkarsa, yani 6’lı masayı ikna edemezlerse, CHP kurmaylarının Kemal Bey için ‘onurlu bir çıkış’ alanı bırakmaları gerekiyor.

“Aslında adayımız yıpranmasın diye kendini öne sürdü” türünden geri vitesleri inandırıcı kılabilecekleri bir kıvırma payı bırakmazlarsa sonunda Kemal Bey’in karizması çizilebilir.

Bu arada grup toplantılarını farklı şehirlerde yaparak sahaya inmeleri çok akıllıca bir karar.

Kılıçdaroğlu bugün 120 CHP milletvekili ile Erzurum’da olacak. İktidarın kalelerinden birinde sokaklara dağılıp vatandaşın derdini dinleyecek.

Ekime kadar süreceği açıklanan bu saha turunda Kılıçdaroğlu seçmeni ikna edebilirse belki de anketlerde Yavaş’ın bile önüne geçebilir.

Ama şimdilik böyle bir durum yokken fazlaca ısrar etmeleri taktik bakımdan riskli görünüyor bana...

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